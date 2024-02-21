الجندي: المعجزة والكرامة "أمر خارق للعادة" يجريه الله علي يد الولي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، عن الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة والفاضحة.

وقال خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأربعاء، إن المعجزات انتهت مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعجزات انتهت مع الأنبياء.

أضاف أن كل يوم نستيقط فيه هناك معجزة وكل يوم نتنفس فيه معجزة من الله سبحانة وتعالي، وهذا كله مختلف عن المعجزات النبوية، وهو أمر مخترق للعادة يظهره الله علي يد النبي.

أشار إلى أن المعجزة والكرامة أمر خارق للعادة يجرية الله علي يد الولي، موضحًا أن المسيح الدجال سيكون المثال للخارقة وضعاف الايمان هم من سيسقطون في الاختبار.