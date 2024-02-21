بسام القواسمى لـ"القاهرة الإخبارية": العدوان الإسرائيلى يهدف لتهجير أهل غزة

علّق بسّام القواسمي، أستاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري في كلية الحقوق بجامعة الخليل، على العملية الانتقامية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة.

وقال القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، إن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى تهجير أهل غزة.

أضاف أن القاهرة نددت بالقيود الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تشكل إضافة القاعدة الأساسية الفلسطينية المتمثلة بالشرعية الدولية التي تنص على الحق الفلسطيني في إقامة دولته.

وأشار إلى أن مرافعة مصر لها دور كبير وإيجابي في السياق، وعلينا ألا ننسى أن مصر الدولة العربية الكبرى التي لها مكانة خاصة وتأثير قوي على المستويين الدولي والعربي.