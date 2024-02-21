الأربعاء 21 فبراير 2024
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«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل الاستهداف الإسرائيلى لدمشق

خليل هملو
خليل هملو

قال خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الاستهداف الإسرائيلي صباح اليوم في العاصمة السورية دمشق وقع في حي الأحياء الراقية في العاصمة، موضحًا أن الاستهداف جاء لوحدة سكنية في أحد المباني السكنية، وبعد الاستهداف تحركت سيارات الإسعاف ونقلت عددًا من القتلى والجرحى.

وشدد هملو، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» على أن القوات السورية فرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة ولم تسمح لأحد بالدخول وتمت إزالة أنقاض القصف، موضحًا أن اللافت في الأمر أن هذا القصف جاء من مرتفعات الجولان عن طريق طائرات إسرائيلية وهي مسافة قريبة من المبنى الذي تم استهدافها.

أوضح أن هذا الاستهداف الذي وقع في دمشق اليوم هو الثاني خلال شهر، مؤكدًا أن القتلى الذين سقطوا اليوم من بينهم مدنيون سوريون وأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية.

ونوه بأنه عقب الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع اليوم في العاصمة السورية دمشق بحوالي 6 ساعات، سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة، ولكن بعد التواصل مع المصادر الخاصة لم تؤكد إن كان هذا قصفًا إسرائيليًا أم انفجارًا لجسم.

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