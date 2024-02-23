الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"حماس" تدعو العالم لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال والمدنيين العزل

دير البلح
دير البلح

أعلنت حركة حماس، صباح اليوم الجمعة، عن أن استمرار الاحتلال الصهيوني في قصفه الإجرامي على منازل المواطنين في قطاع غزة، وآخرها القصف الهمجي الذي استهدف مربعًا سكنيًا في مدينة دير البلح مساء أمس الخميس، ما أسفر عن ارتقاء نحو أربعين شهيدا، كلهم من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين في بيوتهم، إمعان في حـرب الإبادة والتطهير العرقي، وهو بمثابة الرد العملي للكيان المحتـل على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية، ليؤكد للمجتمع الدولي أنه كيان مارق لا يكترث بالقوانين والقيم الإنسانية.

ودعت حركة حماس، في بيان اليوم، المؤسسات الحقوقية حول العالم إلى توثيق هذه الجـرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ليل نهار، لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفوه من قتل مروع بحق الأطفال والمدنيين العزل، ولحماية قيم الإنسانية التي يدوسها الاحتلال بغطاء وضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي اعترضت على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

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وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، غارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحي.

 19 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على مُخيم "النصيرات" وحى "الزيتون" بغزة

كما استشهد 19 فلسطينيًا وجرح العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وحي الزيتون بقطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الدعاليس غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصًا، وإصابة العشرات بجروح، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المجاورة.

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وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الصحفي إيهاب نصر الله وزوجته، وإصابة أطفاله الثلاثة بحروق بالغة، إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأصيب عدد من الأشخاص بجروح، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي في حي البراهمة جنوب رفح، كما استهدفت المدفعية أحد الأبراج بمدينة حمد غرب خان يونس.

حماس الاحتلال الصهيونى دير البلح حرب الإبادة العدل الدولية

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