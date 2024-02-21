الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خبراء فلسطينيون: مصر القوة الضاربة فى الدفاع عن الأمة.. وتنحاز دائمًا لعروبتها والقضية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أشاد خبراء فلسطينيون بمرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى المحكمة لطلب منح الرأى الاستشارى للمحكمة؛ بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

قال الدكتور ناصر الصوير، الكاتب والباحث السياسى الفلسطينى، إن مرافعة مصر تعد الأهم والأكثر جوهرية، لأن مصر عاشت القضية الفلسطينية منذ لحظاتها الأولى، وما زالت تدعمها.

وأضاف أن القرار المصرى بالمشاركة فى مداولات محكمة العدل الدولية، حول تصنيف وتوصيف الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٤٨ حتى الآن، مهم وحيوى فى دعم القضية الفلسطينية، ويدل دلالة قاطعة على أن الدور المصرى لا يمكن أن يختفى أبدًا فهو مستمر، مشيرًا إلى أن مصر عاشت القضية الفلسطينية منذ بدايتها، فقد شاركت فى حرب ١٩٤٨ بجيش ضد الاحتلال، وكانت على خط المواجهة والحرب مع العدو الصهيونى.

وأكد السياسى الفلسطينى أن دلالة المذكرة والمرافعة المصرية، هى أن مصر تنحاز فى كل الأوقات والظروف إلى عروبتها وقيادتها الأمة العربية، ومهما كانت الظروف صعبة، فإنها فى النهاية تنحاز للشعب الفلسطينى تضامنًا وتلاحمًا.

وتابع: «المشاركة المصرية تؤكد أن مصر لن تكون حليفًا لدولة الكيان، وعلى الرغم من مرور ٤٥ عامًا على معاهدة السلام، فإن الشعب المصرى حتى الآن يرفض التنسيق والتعامل والتعاون مع إسرائيل».

وقال: «مصر توجد فى اللحظة المناسبة والمكان المناسب، لأنها الآن انحازت فورًا عندما وجدت أن الظروف أصبحت اضطرارية، وهى موجودة على الساحة بجانب الشعب الفلسطينى».

وشدد على أن مصر هى القوة الضاربة والحضن الكبير للأمة العربية، وفى القلب منها فلسطين، التى لن تستطيع استعادة حريتها واستقلالها دون أن تكون مصر معها وإلى جانبها.

من جهته، أكد المحلل السياسى الفلسطينى الدكتور عبدالمهدى مطاوع، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستشكل فارقًا مهمًا فى دعم الموقف الفلسطينى، خاصة أن القاهرة منخرطة فى القضية الفلسطينية فى كل محطاتها السياسية والأمنية والعسكرية، ولها أيضًا علاقات مع إسرائيل، لذا لمرافعتها ثقل ووزن لدى محكمة العدل الدولية.

وقال إن مرافعة مصر جاءت فى سياق جلسات تقديم استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية بناء على طلب فلسطين عام ٢٠٢٢ من الأمم المتحدة؛ لتحديد ماهية الاحتلال وقانونية احتلاله الأراضى الفلسطينية.

 

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية