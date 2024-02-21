رئيس تيار الاستقلال: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية"عبرت عن مكنون كل عربى

علق رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني الدكتور محمد أبوسمرة، على مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء.

وقال أبوسمرة لـ"الدستور": "كمسئول فلسطيني أشعر بالفخر بمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزير الخارجية المصري، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي عبرت في مرافعتها التاريخية عن مكنون كل فلسطيني ومصري وعربي".

وتابعت: "مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سلطت الأضواء على حجم مأساة ومظلومية الشعب الفلسطيني، وعدالة قضيته، وكشفت عن حجم الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".

وواصل: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، استهدف ما يقرب من ربع مليون فلسطيني ما بين شهيد وجريح وأسير ومفقود ومعاق، ناهيك عن تدمير أكثر من 80% من مباني قطاع غزة، وإرغام مليوني فلسطيني على النزوح".

أبوسمرة: “مرافعة ياسمين موسى شفت غليل ووجع قلوبنا”

وتابع أبوسمرة: "مرافعة الدكتورة ياسمين موسى شفت غليل ووجع وأحزان قلوبنا".

وأكمل: "نفخر بالدور الريادي لمصر شعبًا ورئيسًا، في الدفاع عن القضية الفلسطينية".

واختتم موجهًا الشكر للدكتورة ياسمين موسى ولوزارة الخارجية المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي: "شكرًا لمصر العروبة قيادة وحكومة وشعبًا".