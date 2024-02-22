الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. مبعوث "بايدن" بالشرق الأوسط: المفاوضات مع حماس تشهد تقدمًا ملحوظًا

بريت ماكغورك
بريت ماكغورك

قال مبعوث بايدن للشرق الأوسط من إسرائيل، اليوم الخميس، إن هناك تقدمًا في المحادثات مع حماس، وفق تصريحاته لموقع “أكسيوس” الأمريكي. 

وحث بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشئون الشرق الأوسط، إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات باريس المقبلة، وأخبر المسئولين الإسرائيليين بوجود تقدم في المفاوضات بين الوسطاء المصريين والقطريين وحماس، بحسب مصادر مطلعة. 

محاولة للتواصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان 

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ويقول مسئولون بإدارة بايدن، إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان في أقل من ثلاثة أسابيع لضمان وقف مؤقت لإطلاق النار خلال الشهر الكريم، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس.

واتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا، موقفًا متشددًا في المفاوضات، ولم يسمح للمفاوضين الإسرائيليين بتقديم أي مواقف جديدة و"الاستماع فقط" خلال المفاوضات مع المسئولين الأمريكيين والمصريين والقطريين في وقت سابق من هذا الشهر. 

ووفقًا للتقرير، تتركز نقطة الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحماس حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تحديد القائمة للمرحلة الأولى مما يمكن أن يكون اتفاقًا من ثلاث مراحل.

وقال مسئول إسرائيلي، إن “نتنياهو” لم يوقع بعد على إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس لحضور اجتماع الجمعة، وحتى لو أرسل وفدًا، فمن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيسمح للمسئولين الإسرائيليين بالتفاوض.


وكانت رسالة ماكجورك هى أن المحادثات بين حماس ومصر وقطر حققت بعض التقدم وأن الحركة كانت مستعدة لإظهار بعض الحركة في مطالبها، وفقًا للمصادر الثلاثة المطلعة على هذه القضية.

وقالت المصادر إن ماكجورك أبلغ المسئولين الإسرائيليين أن إدارة بايدن تعتقد أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق بسبب الظروف الرهيبة التي يحتجز فيها الرهائن ولأن شهر رمضان يفصلنا ثلاثة أسابيع.

الشرق الأوسط مبعوث بايبدن المحادثات تقدم إسرائيل حماس

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