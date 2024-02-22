الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل الكويت أمام العدل الدولية: ما يجري في غزة الآن نتيجة 75 عامًا من الاحتلال

العدل الدولية
العدل الدولية

أعلن ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية، أن ما يجري في غزة هو نتيجة 75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف ممثل الكويت، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل قامت بعملية تهجير قسري للشعب الفلسطيني وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن إسرائيل وسَّعت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.

ممثل الكويت أمام العدل الدولية القاهرة الإخبارية الحرب بغزة العدل الدولية

مواد متعلقة

أستاذ اقتصاد: برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى شهادة ثقة للمستثمرين

الحوثيون: استهدفنا 48 سفينة فى البحرين الأحمر والعربى حتى الآن

مدير مشروع معالجة صرف صحى سيوة المتكامل: ننتظر دخول المشروع الخدمة خلال أيام

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تخسر الدعم الدولى لها يومًا تلو الآخر

جمال بيومى: محاولة تهجير الشعب الفلسطينى لمصر ستكون بمثابة إعلان فعلى للحرب

"الأونروا" تحذر: الأوضاع فى غزة تأخذ "منحنيات خطيرة"

أيمن الرقب: رفض الاحتلال الرد على اتهامات مرافعة مصر "دليل إدانته"

طارق فهمى: مصر عرضت القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل بشكل "حِرَفى"

الأكثر قراءة

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

بدء صلاة الجنازة على هانى الناظر فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد

مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة