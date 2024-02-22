ممثل الكويت أمام العدل الدولية: ما يجري في غزة الآن نتيجة 75 عامًا من الاحتلال

أعلن ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية، أن ما يجري في غزة هو نتيجة 75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف ممثل الكويت، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل قامت بعملية تهجير قسري للشعب الفلسطيني وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن إسرائيل وسَّعت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.