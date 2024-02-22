الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ اقتصاد: برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى شهادة ثقة للمستثمرين

الإصلاح الاقتصادي
الإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ذو البُعد الاجتماعي المطبق حاليًا في مصر، أعطى شهادة ثقة للمستثمرين، بأن الدولة المصرية جادة للوصول نحو اقتصاد قوي قادر على المنافسة والنمو.

وأكدت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية عبر فصائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تتميز ببعض العوامل التي تؤهلها لأن تكون من الدول الجاذبة للاستثمار، وبعض هذه العوامل هي التنوع في الفرص الاستثمارية، والفرص الاقتصادية ومنها النشاط الزراعي.

جهود مصرية لدعم الاقتصاد 

وأضافت في حديثها، أن الدولة المصرية في الملفات المختلفة كان لديها محور مهم وهو المقصد الاقتصادي، وتابعت: "بحثنا عن المقصد الاقتصادي في كل الأنشطة بما في ذلك التعليم".

وأكدت: "أداء مصر في القطاعات متوازن إلى الآن رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، والدولة المصرية حريصة على توفير كل العوامل التي تجذب المستثمرين".

وذكرت في حديث سابق لها، أن الدولة المصرية رفعت درجة الجاهزية؛ لتعطي الأولوية للسلع الغذائية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تضرب العالم بأكمله.

أستاذ اقتصاد وفاء علي اكسترا نيوز دعم الاقتصاد قناة اكسترا نيوز

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