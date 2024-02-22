مدير مشروع معالجة صرف صحي سيوة المتكامل: ننتظر دخول المشروع للخدمة خلال أيام

قالت نجاة الجبالي، مراسلة إكسترا نيوز، إن واحة ومدينة سيوة بالصحراء الغربية تقع على بعد ٩٠٠ كيلو متر من القاهرة.

مشروع صرف صحي سيوة

وأكدت نجاة الجبالي، خلال حوارها لكاميرا “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية نفذت مشروع قومي هام في هذه الواحة، وهو مشروع صرف صحي سيوة المتكامل، وهذا المشروع من أكبر المشروعات الخاصة بالبنية التحتية التي نفذتها الدولة المصىرية.

وأضافت في حديثها، أن هذا المشروع تم تنفيذه على مساحة ١٤٢فدانا في سيوة، والهدف الأساسي منه خدمة أهالي ومواطني واحة سيوة بالكامل، ويمكن القول أن هذا المشروع ينتظر فقط إشارة البدء.

معالجة المياة

وفي السياق ذاته، قالت معالي سلامة، مدير مشروع معالجة صرف صحي سيوة المتكامل: "هذا المشروع يتكون من ١٦ محطة رفع، ومحطة معالجة".

وأضافت: "تم الانتهاء من محطة المعالجة وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وننتظر دخول المشروع للخدمة خلال أيام، هذا المشروع حصد على المركز الثالث على مستوى المشروعات القومية بالمحافظات المصرية".