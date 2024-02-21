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عصام خليل: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" نموذج يدعو للفخر

المستشار ياسمين موسى
المستشار ياسمين موسى

قال د.عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم ضمنت مذكرتين واحدة في يوليو والثانية في أكتوبر ويمكن القول إن هذه المرافعة كانت نموذجًا رائعًا يدعو للفخر والتباهي، حيث تدل هذه المرافعة على التأييد القوي المصري للقضية الفلسطينية.

 

المرافعة المصرية 

وأكد خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة"، أن المرافعة شهدت طلاقة في الحديث والمذكرة التي عرضتها مصر أغلقت كل الأبواب أمام محكمة العدل وبدأت في البند الأول بأن تغلق الباب على محكمة العدل الدولية بذكر اختصاصاتها القانونية.

 

الموقف المصري تجاه فلسطين 

وتابع "مرافعة مصر قامت على دحض كل الادعاءات الإسرائيلية بأن ما فعلته كان دفاعًا عن النفس والمرافعة متكاملة".

واستطرد: "ما تقوم به مصر تجاه فلسطين أداء للواجب، ويمكن التأكيد أن القوة المصرية سر بقاء دولة فلسطين، وما حدث في فلسطين من جرائم وانتهاكات كشف للشعوب عن تزييف الأنظمة الدولية.

عصام خليل الدكتور عصام خليل الحياة اليوم الحياة المرافعة المصرية

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