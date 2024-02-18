الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عصام خليل يؤدى اليمين الدستورية نائبًا للشيوخ خلفًا لسامح عاشور

عصام خليل
عصام خليل

أدى النائب عصام خليل اليمين القانونية والدستورية كنائب بمجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس. جاء أداء النائب اليمين القانونية، خلفًا للنائب المستقيل سامح عاشور والذي قدم استقالته من عضوية المجلس وبناء على المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 فإنه تم إصدار القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 2024 بتعيين النائب عصام خليل فوزي أمين كعضو بمجلس الشيوخ ولاستكمال المدة القانونية للمجلس وفقًا لأحكام القانون والدستور.

ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة، مقدمًا من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوًا موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، إذ إنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

النائب سامح عاشور استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ رئيس المصريين الأحرار حزب المصريين الأحرار بالسويس عصام خليل

مواد متعلقة

عصام خليل عضوًا بمجلس الشيوخ.. والمصريين الأحرار يشكر الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

تفاصيل أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس