عصام خليل يؤدى اليمين الدستورية نائبًا للشيوخ خلفًا لسامح عاشور

أدى النائب عصام خليل اليمين القانونية والدستورية كنائب بمجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس. جاء أداء النائب اليمين القانونية، خلفًا للنائب المستقيل سامح عاشور والذي قدم استقالته من عضوية المجلس وبناء على المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 فإنه تم إصدار القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 2024 بتعيين النائب عصام خليل فوزي أمين كعضو بمجلس الشيوخ ولاستكمال المدة القانونية للمجلس وفقًا لأحكام القانون والدستور.

ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة، مقدمًا من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوًا موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، إذ إنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.