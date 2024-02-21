الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القومى لحقوق الإنسان": مصر رصدت جرائم الاحتلال فى مرافعتها أمام "العدل الدولية"

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال د.محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية يثبت أن هناك اختلافًا في معايير العدالة الدولية تجاه الأحداث التي يمر بها العالم.

المرافعة المصرية 

أضاف ممدوح، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ما حدث اليوم بمحكمة العدل الدولية أثبت أن الدولة المصرية كانت وستظل المدافع الأول عن القضية على مدار أكثر من 79 عامًا.

وأشار إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل رصدت كافة فظائع جرائم الاحتلال على مدار السنوات الماضية، وأن ما يحدث انتهاك لكل معايير حقوق الإنسان، مضيفًا: "هذه الاتهامات تُسقط ورقة التوت الأخيرة عن الدول الداعمة للاحتلال".

التأييد المصري للقضية الفلسطينية 

وتابع "مصر أسقطت ورقة التوت الأخيرة عمّن يساند هذا الكيان في فظائعه من خلال الورقة والقلم والقانون، حيث مرافعة مصر كانت قانونية وليست سياسية تحترم كافة المبادئ والقوانين والبنود الواردة في القانون الدولي الإنساني".

محمد ممدوح القومي لحقوق الإنسان الحياة اليوم الحياة محمد شردي

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