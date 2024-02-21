طارق فهمى: مصر عرضت القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل بشكل "حِرَفى"

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الكيان الصهيوني ارتكب الكثير من المجازر البشرية في حق الإنسانية الفلسطينية بصورة وحشية منذ أحداث 7 أكتوبر دون أن يكون للمجتمع الدولي قرار صارم لإدانة تلك المجازر والاتهامات.

المرافعة المصرية

وأكد فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية DMC أن مصر عرضت القضية الفلسطينية بشكل حرفي تاريخي موثق، حيث تم الحديث عن القضية بشكل تفصيلي منذ هبوط الاحتلال على أرض فلسطين.

وأضاف أن المرافعة المصرية أثبتت اليوم مدى قوة موقفها المناصر للقضية الفلسطينية والدولة المصرية حرصت على إحداث هزة في المجتمع الدولي، فيما يتعلق بتأييدهم الأعمى للكيان الصهيوني".

تأثر مصر بالحرب

وتابع "مصر دولة جوار وبالتالي الحرب في غزة سوف تؤثر على مصر بصورة مباشرة، ولهذا الاستماع الدولي للدولة المصرية كان فعالا وكبيرا".