الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: تعاون مصر وتركيا سيعود بالنفع على المنطقة

د.طارق فهمي
د.طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر وتركيا أمامهما مرحلة مفصلية في هذا التوقيت في ظل الاضطرابات الكثيرة التي تموج بها المنطقة.

التعاون المصري التركي 

أكد فهمي خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة” أن الدولة المصرية وتركيا تحرصان على فتح بعض الملفات المشتركة في كافة القطاعات والمجالات.

أضاف أن ما يجري سياسيًا واستراتيجيًا بين مصر وتركيا أمر في غاية الأهمية، وهذا التعاون المصري التركي السياسي سيعود بالنفع الشديد على الجانب الاقتصادي الاستثماري.

التبادل التجاري المصري التركي 

وأشار إلى أن التنسيق بين القاهرة وأنقرة سيمتد إلى نطاقات إفريقية، بل سيصل لأمن الخليج، لذا فإن التعاون المصري التركي سيعود بالنفع على المنطقة بالكامل.

طارق فهمي استاذ العلوم السياسية الحياة اليوم الحياة التبادل التجاري المصري التركي

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