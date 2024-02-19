أستاذ اقتصاد: الدولة المصرية رفعت درجة الجاهزية لتعطي الأولوية للسلع الغذائية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية رفعت درجة الجاهزية لتعطي الأولوية للسلع الغذائية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تضرب العالم بأكمله وليس مصر فقط.

جهود الدولة لدعم المواطن



وأكدت علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائيية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تسعى إلى تفعيل الدور المجتمعي حتى يتم تقديم العون للمواطنين في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.

وتابعت: "هناك استشعار حقيقي بما يحدث للمواطن وما يعاني منه من ارتفاع ملحوظ للأسعار، ولهذا قامت الدولة بتفعيل دور المتابعة اللحظية للأسعار في الأسواق، علاوة عن حزمة الدعم الاجتماعي الذي أعلنت عنه الدولة مؤخرًا".

توفير السلع الاستهلاكية

وأتمت: "الدولة المصرية تقوم بضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية بمنافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية طوال العام وليس في شهر رمضان المبارك فقط".