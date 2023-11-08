شادى شاش يكشف عن تكامل القنوات الإخبارية التابعة للتليفزيون المصرى

قال الإعلامي شادي شاش، نائب رئيس قناة إكسترا نيوز، إن قناة إكسترا لايف تقدم خدمة إخبارية مباشرة ومتواصلة على مدار الساعة، وتنقل الأحداث والفعاليات والمؤتمرات والمناسبات الهامة التي تحدث في مصر والعالم، وتتيح للمشاهدين متابعة التفاصيل والتطورات بشكل لحظي.

وأكد "شاش"، في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، أن القنوات الإخبارية التابعة للتليفزيون المصري تسعى إلى تقديم خدمة إعلامية متميزة ومتكاملة، وتحقيق رضا المشاهدين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.

وأشاد "شاش"، بالجهود التي يبذلها العاملون في هذه القنوات من مذيعين ومحررين ومنتجين ومخرجين وفنيين ومراسلين، والذين يعملون بروح الفريق والمسؤولية والاحترافية.