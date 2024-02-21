أيمن الرقب: رفض الاحتلال الرد على اتهامات مرافعة مصر "دليل إدانته"

قال د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن كلمة مصر أمام محكمة العدل اليوم هي تاريخية ووثيقة تاريخية.

مرافعة مصر

أضاف الرقب، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جلسات قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ملف آخر غير جلسة اليوم، لكن المرافعات اليوم أخذت اهتمامًا كبيرًا، لأنها جاءت في سياق الوضع في غزة.

وتابع أن المرافعة المصرية لها أهمية كبيرة حيث ذكر تواريخ ومستندات وأرقام واستحضار أكثر من 79 عامًا من معاناة الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث له دلالات مهمة للتأثير على الرأي العام العالمي وهيئة المحكمة.

وتابع "محكمة العدل الدولية تمثل، حتى الآن، العدل العالمي والاحتلال رفض أن يأتي ليرد وتهرب ويعلم أن كل المرافعات ستكون ضده وهذا دليل إدانته".

الدور المصري لنصرة فلسطين

واستطرد: "الاهتمام انصب على كلمة مصر لأنها دولة بينها وبين الاحتلال اتفاق سلام، ومرافعة مصر أخذت زخمًا لأنها أكبر دولة في المنطقة وعنوان للاعتدال وتقدم تشخيصًا وحلًا".