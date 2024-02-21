أيمن الرقب: مرافعات مصر أمام "العدل الدولية" تاريخية

قال د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وغير مرتبطة بملف جنوب إفريقيا.

أضاف الرقب، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الأمم المتحدة كلفت محكمة العدل الدولية في 2022 بفتوى للمطالبة بتوضيح وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

أيمن الرقب: مرافعة مصر تضمنت العديد من جرائم الاحتلال منذ احتلال فلسطين عام 1948

وأكد أن مرافعة مصر تضمنت العديد من التفاصيل عن الاحتلال وجرائمه منذ احتلال فلسطين 1948، مشيرًا إلى أن المذكرة المصرية رفضت قرارات دولية صدرت على مدار أكثر من 70 عامًا تجاه القضية الفلسطينية، ولم تجد إلا صمت الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع "كما تضمنت المذكرة المصرية جرائم الاحتلال وانتهاك المقدسات بين بينها القدس الشريف والكنائس الموجودة في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى جرائم الاحتلال في غزة والضفة".

وأكد أن المذكرة المصرية عرضت خارطة طريق تتحدث بشكل واضح عن أن إذا أرادت إسرائيل السلام والأمن في المنطقة بشكل كامل يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة".