أستاذ علاقات دولية: مصر كشفت حقيقة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد تشويه إسرائيل بمذكرة قانونية لن تستطيع إسرائيل التخلص منها طوال تاريخها بشكل عام.

وأضاف عاشور في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل ظلت على مدار عقود سابقة تحاول صنع صورة ذهنية جيدة على مستوى الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتابع: "مذكرة مصر تؤكد تشويه سمعة إسرائيل، وكشف الممارسات التي تتعارض وتكشف حقيقة الخدعة الإسرائيلية طوال السنوات السابقة".

وأكد أن المذكرة تعكس نوعًا من التكامل المصري الإفريقي؛ لأن هناك دولتين تقدمتا بالمذكرة، وهما جنوب إفريقيا ومصر.