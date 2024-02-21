باحثة: مرافعة مصر فى "العدل الدولية" وثقت جرائم الاحتلال أمام الرأى العام العالمى

قالت الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة في الشئون الإفريقية والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية إن الدولة المصرية في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية عملت على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الإبادة التي حدثت من الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة من 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى إظهار كل هذه الانتهاكات إلى الرأي العام العالمي، وكشف الجرائم والادعاءات الإسرائيلية طوال الفترة الماضية، بالإضافة أن هذه المرافعة أكدت دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأضافت أن هذه المرافعة جاءت ضمن مرافعات عديدة وقوية من دول مختلفة جميعها أكد موقف حل الدولتين وإنهاء الجرائم الإسرائيلية في غزة، مؤكدة أن هذا التحرك المصري يأتي ضمن تحركات إفريقية عديدة تناصر القضية الفلسطينية وتدين الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين.

نرمين توفيق: مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية أكدت دور الدولة في دعم القضية الفلسطينية

ولفتت أن هذه الخطوات تأتي ضمن الدعم المصري الكبير لقضية فلسطين، موضحة أن من ضمن الدعم المصري أيضًا وجود السفيرة المصرية نميرة نجم ضمن الفريق القانوني الفلسطينيين لإبداء الرأي فيما يحدث في غزة، والتي أكدت حق الشعب الفلسطيني في الحصول على كل حقوقه والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها لإجراءات التمييز والانتهاكات الإسرائيلية، كل هذه الأمور تؤكد الدعم الرسمي والشعبي المصري لقضية فلسطين.