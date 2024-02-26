"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى متواصل يستهدف سيارات الإسعاف فى غزة

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلى ينفذ أحزمة نارية بجباليا

وتابع، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية بجباليا وبيت حانون، فيما أطلق الاحتلال قذائف باتجاه منازل الفلسطينيين في خان يونس، لافتًا إلى استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف استهدف سواحل قطاع غزة.

وأوضح مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك قصفا إسرائيليا متواصلا، يستهدف سيارات الإسعاف في غزة.

جوتيريش: الهجوم الإسرائيلى الشامل على رفح سيدق المسمار الأخير فى نعش برامج المساعدات

وعلى صعيد آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والهجوم الإسرائيلي الشامل على مدينة رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات".

وأضاف، في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الـ55 لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في جنيف، أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل قتل عشرات آلاف المدنيين في غزة.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، موضحا أن وجود وكالة الأونروا أساسي هناك من أجل توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.