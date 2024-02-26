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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إيران: إسرائيل المنظومة الوحيدة في العالم التي تمارس القتل والفصل العنصري

حسين أمير عبدالله
حسين أمير عبدالله اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبدالله اللهيان، إن إسرائيل هي المنظومة الوحيدة في العالم التي تمارس القتل والفصل العنصري.

وتابع، في تصريحان نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الاثنين، أنه سجل حقوق الإنسان صار ملطخا بعد كل الفظائع التي يعيشها السكان بقطاع غزة والضفة الغربية، لافتًا أن منظومة الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات لمواجهة عمليات القتل الجماعي للنساء والفتيات في غزة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن أمريكا وبريطانيا وكندا تقدم أكبر قدر من الدعم للفظائع التي ترتكب ضد سكان قطاع غزة.

إسرائيل إيران الامم المتحدة غزة أمريكا بريطانيا كندا قطاع غزة

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