إيران: إسرائيل المنظومة الوحيدة في العالم التي تمارس القتل والفصل العنصري

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبدالله اللهيان، إن إسرائيل هي المنظومة الوحيدة في العالم التي تمارس القتل والفصل العنصري.

وتابع، في تصريحان نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الاثنين، أنه سجل حقوق الإنسان صار ملطخا بعد كل الفظائع التي يعيشها السكان بقطاع غزة والضفة الغربية، لافتًا أن منظومة الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات لمواجهة عمليات القتل الجماعي للنساء والفتيات في غزة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن أمريكا وبريطانيا وكندا تقدم أكبر قدر من الدعم للفظائع التي ترتكب ضد سكان قطاع غزة.