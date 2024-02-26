الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا عن الوباء الأكثر انتشارا بين النساء

الوباء الأكثر انتشارا
الوباء الأكثر انتشارا بين النساء

عرض برنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "أمراض المناعة الذاتية.. “وباء خطير” أكثر انتشارا بين النساء".

متفوقا في انتشاره على أمراض القلب والسرطان

وقال التقرير: "لم تمر سوى أشهر على محاولة العالم الخروج من تبعات أزمة وباء كورونا، حتى خرجت دراسة جديدة تحذر من مرض أصبح أكثر شيوعا، ويؤثر على عدد كبير من الناس".

وأضاف: "ربما يصبح من أكثر الأمراض الشائعة حول العالم، متفوقا في انتشاره على أمراض القلب والسرطان، فأكثر من 100 نوع من أمراض المناعة الذاتية المعروفة يمكن أن تصيب أي شخص، وتحدث الإصابة لأسباب لا تزال غامضة إلى حد كبير".

أمراض المناعة الذاتية تحول إلى وباء مجنون

وتابع: "تشن الخلايا المناعية هجوما في غير محلة ضد أنسجة الجسم، ويتسبب تدفق خلايا الدم البيضاء والمواد الأخرى الناتجة عن الهجوم في حدوث التهاب ما؛ يؤدي إلى الشعور بالألم والاحمرار والتورم الذي يميز الكثير من أمراض المناعة الذاتية".

وكشفت الدراسات الحديثة أن أمراض المناعة الذاتية تحول إلى وباء مجنون يؤثر على نحو 1 من كل 12 شخصا، والنساء الأسوأ حظا مع هذا المرض، فنحو 80% من المصابين به من النساء.

أمراض المناعة الذاتية وباء كورونا أمراض القلب السرطان

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