ردًا على غارات "بعلبك".. إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة "ميرون" الجوية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل، يفيد بإطلاق إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة ميرون الجوية، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

استهداف القاعدة الجوية تم بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات

وأوضح حزب الله اللبناني، أن استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تم بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات.

وقال،:"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، وردًا على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدونا عند ‏الساعة 08:00‌‎ ‎ من صباح يوم الثلاثاء 27-02-2024 قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات".