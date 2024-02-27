الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث هاتفيًا مع نظيره الأردني أهمية ضمان عدم توسع الصراع في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن بحث هاتفيًا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أهمية ضمان عدم توسع الصراع في قطاع غزة خاصة قبل شهر رمضان.

وتابعت الخارجية، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن "بلينكن" أكد لنظيره الأردني أهمية الجهود المشتركة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إنها تعتقد أن اتفاقًا حول إطلاق سراح المحتجزين ممكن، وأن الأمر يتوقف على حماس.

وقد ذكرت الخارجية، أنها لم تتسلم أي تفاصيل إنسانية أو أمنية من إسرائيل بشأن أي عملية عسكرية في رفح، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شجع على إصلاح السلطة الفلسطينية وهي خطوة مهمة لتوحيد غزة والضفة الغربية.