بايدن: إسرائيل تعهدت بنقل أعداد كبيرة من سكان رفح قبل العملية العسكرية

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده أن إسرائيل تعهدت بإجلاء أعداد كبيرة من سكان مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة قبل البدء في عملية عسكرية لما سمته “القضاء على ما تبقى من حماس”.

وفي وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وحذر، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.