أهالي خان يونس يوجهون الشكر للشعب المصري بقيادة الرئيس السيسي على إنشاء ثاني مخيم للنازحين

وجه أهالي محافظة خان يونس بقطاع غزة بالتحديد النازحيين في منطقة "المواصي" الشكر والتقدير إلى الشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح، على الدعم المستمر والجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن أهالي قطاع غزة والسعي المستمر في القضية الفلسطينية بشكل عام.

يشار إلى أن مصر أقامت معسكرًا ثانيًا للنازحين بخان يونس، يضم 400 خيمة تسع نحو 4000 شخص لإغاثة سكان القطاع الذين فروا من ويلات الحرب والدمار داخل القطاع، والذي يوفر جميع الخدمات اللوجيستية من ماء وطعام وكهرباء ودورات مياه وخدمات آخرى لتقديم حياة معيشية تعيد للنازحين الطمأنينة والاستقرار ولو بشكل مؤقت.

وتسعى جمهورية مصر العربية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.