"القاهرة الإخبارية": مصر تقيم معسكرا ثانيا للنازحين بخان يونس يضم 400 خيمة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرًا بعنوان "مصر تقيم معسكرا ثانيا للنازحين بخان يونس يضم 400 خيمة تسع نحو 4000 شخص”.

وقال التقرير إنه تم إنشاء ثاني مخيم بمنطقة "مواصي" محافظة خان يونس للنازحين لإغاثة سكان القطاع الذين فروا من ويلات الحرب والدمار داخل القطاع، ويضم 400 خيمة تسع نحو 4000 نازح، حيث توفر جميع الخدمات اللوجيستية من ماء وطعام وخدمات آخري.

وقال أحد النازحين الفلسطينيين: "من هذا المكان أود أوجه الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطال الله عمره وحفظه وأبقاه ظهرًا للعرب وللمسلمين ولأبناء فلسطين"، وأضاف آخر: “أتقدم بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية القائد الرئيس السيسي على ما بذلوه من جهد جبار”، فيما شكر آخر الشعب المصري والرئيس السيسي على المجهودات التي نفذت للقضية الفلسطينية وللنازحيين.

وزودت المخيم بالكهرباء ودورات المياه من أجل تقديم حياة معيشية تعيد للنازحين الطمأنينة والاستقرار ولو بشكل مؤقت، وذلك فى إطار سعى مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين الجارى بالتنسيق مع الهلال المصرى والفلسطينى، وستعقبه إقامة مستشفى ميدانى بمدينة رفح ومعسكر آخر شمال دير البلح، إضافة لتخصيص مركزى توزيع مساعدات برفح.

وفي وقت سابق قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجرزة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدًا و172 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا منذ 7 أكتوبر.