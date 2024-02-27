بتجهيز ثالث مخيم ومستشفى.. القاهرة الإخبارية تنقل جهود الهلال الأحمر المصرى لمساندة الفلسطينيين

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن الهلال الأحمر المصري سيقوم بإنشاء أكثر من مخيم للنازحين بقطاع غزة، على غرار مخيم مواصي بخان يونس.

وأكد أن المخيم المصري الثاني والذي يعمل بالتوازي مع مخيم المصري الأول والذي كان قد أنشا في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي والتي يتسع لأكثر من 4 آلاف من الفلسطينيين النازحين تحديدا من شمال قطاع غزة مزودة بالخدمات اللوجيستية وكافة الخدمات الدعن النفسي الذي تقدمة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

مخيم جديد ومستشفى ميداني

وأوضح محمد حسن، مسؤول الهلال الأحمر المصري للإغاثة، أن "اليوم يتم إنهاء اعمال إنشاء المخيم المصري رقم 2 بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحًا أن المخيم يسع لـ 4000 آلاف شخص مجهز بجميع الخدمات اللوجيستية من دورات مياه والمياه والكهرباء، بجانب تأمين كافة التوزيعات الغذائية اليومية لكافة المواطنين واحتياجاتهم الشخصية من أدوات النظافة ومفروشات والملابس".

وتابع “أنه سيكون هناك مخيمات أخري تقام من قبل مصر في انحاء متفرقة في قطاع غزة، وحاليًا نعمل على تجهيز إقامة المخيم الثالث، لافتًا بأن الدولة المصرية لن تتوقف عن دعمها وتوجيهها بجانب جهود الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني حتي يتم استيعاب كافة اعداد النازحين داخل أماكن آمنة ومنظمة تتوفر بها كافة احتياجاته الاساسية”.

وأختتم مسؤول الهلال الأحمر المصري للإغاثة، أنه "سيقام مستشفي ميداني للهلال الأحمر المصري داخل قطاع غزة لتقديم الخدمات الصحية للمخيمات والنازحين، ومن المستهدف إنهاء كافة أعمال إقامة المسشفي خلال أسبوع بحد أقصي".

وأقامت مصر مخيما ثانيا للنازحين بمنطقة مواصي بخان يونس يضم 400 خيمة تسع 4 آلاف شخص.