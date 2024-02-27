رسالة يومية من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على شاشة «الوثائقية»

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تغطية فعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس 2024.

رسائل مهرجان الإسماعيلية عبر “الوثائقية”

على أن يتم عرض رسالة يومية على شاشة قناة "الوثائقية" من أرض المهرجان؛ لتوثيق جميع أنشطته وفعالياته، وتسليط الضوء على الأفلام المشاركة، التي يصل عددها إلى 121 فيلمًا من 62 دولة، وتتنوع بين تسجيلية طويلة وقصيرة، وأفلام روائية قصيرة، رسوم متحركة، وأفلام طلبة.

جائزة "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة

جديرٌ بالذكر أن قطاع الإنتاج الوثائقي، بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة في المهرجان، بالإضافة إلى إنتاج فيلم وثائقي للفريق الفائز في المسابقة، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية"؛ دعمًا للمواهب المصرية الشابة.