في عيد ميلادها الستين.. "إذاعة القرآن الكريم" على شاشة "الوثائقية" خلال مارس

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاجه وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، خلال شهر مارس 2024، فيلم "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، الذي يوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها لأول مرة في 25 مارس 1964.



كبار القراء على الوثائقية

ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة، ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفر منبرا لمدرسة التلاوة المصرية العريقة.

كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.