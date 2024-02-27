الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

في عيد ميلادها الستين.. "إذاعة القرآن الكريم" على شاشة "الوثائقية" خلال مارس

الوثائقية
الوثائقية

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاجه وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، خلال شهر مارس 2024، فيلم "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، الذي يوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها لأول مرة في 25 مارس 1964.

txt

مسلسلات رمضان 2024| المناقسة تشتعل بين نجوم البطولات المطلقة

txt

Watch it تطرح برومو مسلسل الأطفال "نورة"

txt

watch it تسيطر على الساحة الفنية بأعمال مميزة وأفكار جريئة

txt

وفاء عامر: تأخرت فى العمل مع إسماعيل فاروق.. والعوضى قلبه على الشغل

txt

أحمد العوضى.. بطل الحارة الشعبية وحبيب الملايين

txt

ريهام حجاج.. صدفة رمضان الحلوة

txt

مسلسلات رمضان 2024.. رشا مهدي تنضم لمسلسل امبراطورية ميم

txt

الحشاشين أبرزها.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة للفخراني

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم


كبار القراء على الوثائقية

ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة، ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفر منبرا لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. 

كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.

 

شاشة قناة الوثائقية قناة الوثائقية إطلاق قناة الوثائقية أفلام قناة الوثائقية الكتيبة قناة الوثائقية انطلاق قناة الوثائقية بث قناة الوثائقية تردد قناة الوثائقية

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| المناقسة تشتعل بين نجوم البطولات المطلقة

Watch it تطرح برومو مسلسل الأطفال "نورة"

watch it تسيطر على الساحة الفنية بأعمال مميزة وأفكار جريئة

وفاء عامر: تأخرت فى العمل مع إسماعيل فاروق.. والعوضى قلبه على الشغل

أحمد العوضى.. بطل الحارة الشعبية وحبيب الملايين

ريهام حجاج.. صدفة رمضان الحلوة

مسلسلات رمضان 2024.. رشا مهدي تنضم لمسلسل امبراطورية ميم

الحشاشين أبرزها.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة