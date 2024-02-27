الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حرب النجوم.. مسلسلات رمضان 2024 تشعل المنافسة

كرارة ورزق
كرارة ورزق

حالة رواج كبيرة تشهدها الأعمال الدرامية المشاركة في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بوجود عدد كبير من النجوم، حيث يمتازالموسم هذا العام بوجود منافسات تمثيلية بين النجوم.

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عوضي وفواز 

خلال الماراثون الرمضاني 2024، نتابع حالة شد وجذب بين النجوم أحمد العوضي ووليد فواز حيث يتصارع النجميين على لقب مالك سوق الخشب ضمن أحداث العمل الرمضاني الجديد، تأليف محمود حمدان إخراج إسماعيل فاروق إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

كرارة ورزق

وسط مشاكل عديدة حول الإرث وقضايا الآثار يدخل النجميين صراعًا ملىء بالعواقب الشديدة في عمل يحمل اسم “بيت الرفاعي”، تأليف بيتر ميمي  إخراج أحمد نادرجلال إنتاج سينرجي وبطولة امير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل. 

مكي وسلام

يواصل النجميين صراعهما الكوميدي من خلال أحداث مسلسل الكبير اوي 8، حيث تزيد مساحة النجميين هذا العام في المحتوى الكوميدي الذي يقدمانه منذ سبع أعوام من خلال العمل، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج احمد الجندي إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

عصام وداش

في مسار اجباري يقابل الشابين عصام عمر وأحمد داش العديد من المشاكل والصراعات المجتمعية التي تحدث لهما سويًا، ليحدثا ثنائي ملىء بالتشويق طوال ايام عرض المسلسل، تأليف باهر دويدار إخراج نادين خان إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

قاسم وشاهين

في مسلسل يتناول قصص صراع بين شخصين أحداهما زوجًا متعسفًا والاخر عطوفًا يجبر بطلة العمل على الانفصال من زوجها، صراع كبير بين علي قاسم ومحمد شاهين في “لحظة غضب”.

قاسم وشاهين مكي وسلام كرارة و رزق عصام وداش عوضي وفواز

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