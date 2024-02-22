دراما رمضان 2024|غادة عبد الرازق "عاشقة التمرد" (بروفايل)

نجحت غادة عبد الرازق على مدار السنوات الماضية في حجز مكانتها الخاصة بين الجمهور، وذلك من خلال شخصية المرأة القوية التي تبحث عن حقها باستمرار، كما أنها متمردة على الواقع المفروض عليها، وهو ما ساعدها على نجاح أعمالها الفنية وجعلها واحدة من أهم نجمات الشاشة على مدار أعوام طويلة مضت، خاصًة في عالم الدراما.

كما أن غادة برعت في تقديم شخصية المرأة الانتقامية وهو الذي جذب انتباه الجمهور لمسلسلاتها على مدار سنوات طويلة في عالم الدراما، وذلك من خلال شخصيتها في مسلسل "تلت التلاتة" الذي لعبت فيه دور لـ 3 شقيقات توأم، وانتقمت لأحدهن بعدما تسبب زوجها في قتلها.

الفنانة غادة عبد الرازق

وتمكنت من تقديم دور الطبيبة النفسية بشكل جديد ومختلف من خلال حكاية "تحت الحزام"، والتي انتقمت من خطيبة نجلها الوحيد لمجرد شعورها بأنها ستأخذه وترحل عنها خارج البلاد، وظهرت قوة شخصية "غادة" من خلال مسلسلها حكاية حياة والذي ظهرت فيه بشخصية كسبت تعاطف الجمهور في أول حلقاته، مرورًا بانتقامها من أجل الحصول على حقوقها، وهو ما جعلها تعيش رحلة صراع مليئة بالمفاجآت ضمن أحداث المسلسل.

كان للفنانة غادة عبد الرازق دور مميز في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة"، يفرض على المشاهد التعاطف مع شخصية زهرة في الوقت نفسه التي زهرة ضمن الأحداث تخطط دائمًا للحصول على الأفضل بالنسبة لها وهذا يتناسب مع شخصيتها الأنانية.

مسسلسلات غادة عبدالرازق

ترغب دائمًا غادة في تقديم الشخصية الانتقامية من خلال أعمالها الفنية وهذا ظهر جليًا من خلال شخصية غزال التي كاتنت تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، والتي قررت أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.