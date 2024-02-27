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فن

مسلسلات رمضان 2024| رامي عيد عن "يحيى وكنوز3": يُقدم رسالة مفيدة

يحيي وكنوز 3
يحيي وكنوز 3

شارك رامي عيد، مسؤول الجرافيك في مسلسل يحيي وكنوز3 البوستر الرسمي للعمل الفني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل على مدار 30 حلقة، والذي ستتحدث عن الهوية الوطنية المصرية، والتصدي لمحاولات تزييف الغرب للتاريخ المصري.

وعلّق عيد على البوستر الذي شارك به جمهوره عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” قائلًا: “مبسوط جدًا إني بشارك في عمل بيقدم رسالة جميلة ومفيدة كده ✨ #يحيى_وكنوز ”.

 

 شبكة قنوات DMC 

أعلنت شبكة قنوات DMC الفضائية عن عرضها لمسلسل الرسوم المتحركة “ مغامرات يحيى وكتوز 3” الجزء الثالث “أرض الحكايات” بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024، مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز 3" من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

 

أبطال وصناع مسلسل يحيى وكنوز 3 - أرض الحكايات

يجدر الإشارة إلى أنه يشارك في مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 3 - أرض الحكايات بالأداء الصوتي كل من الفنان عصام السقا، الطفل إياد، الطفلة بثينة، ريهام عبد الغفور، ليلى عز العرب، قصواء الخليلي، ياسر الطوبجي.

الفنانة ريهام عبد الغفور هي من الشخصيات الجديدة التي انضمت لأبطال مسلسل يحيي وكنوز 3  المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال شخصية “نونيا” وهي شخصية جديدة في المسلسل، والتي أكد صنّاعه أنها ستكون مفاجآة الموسم الثالث منه، ولم تقدم بهذا الشكل في أي عمل درامي أو انيمشن من قبل.

كما ستشارك الإعلامية قصواء الخلالي ضمن أبطال مسلسل يحيي وكنوز 3 وستلعب دور الملكة كليوباترا، لتكون هي أحدث الأبطال المنضمين للعمل الفني إلى الآن.

رامي عيد مسؤول الجرافيك رامي عيد مسلسل يحيي وكنوز3 يحيى وكنوز3 أبطال وصناع مسلسل يحيى وكنوز 3 - أرض الحكايات

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