مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال مسلسل "جودر" لياسر جلال

يخوض الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل “جودر” المعروف سابقًا باسم مسلسل “ألف ليلة وليلة”، والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وهو من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر لياسر جلال

تدور حكاية مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة، وسيلعب البطولة فيه الفنان ياسر جلال، الذي سيغير جلده بشخصية “جودر”، لتكون مختلفة عن سابق أعماله الدرامية التي خاض بها السباق الرمضاني، وهذا ظهر من خلال البرومو الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يدخل “جودر” الذي يلعب دوره الفنان ياسر جلال، في صراعات مع شقيقه بعد وفاة والده، حيث سيدخل في عدد من الصراعات، كما أنه سيخوض العديد من المغامرات والتي ستكون بها الكثير من الأحداث الممتلئة بالتشويق والإثارة، وتحول هذه المغامرات الصياد جودر إلى أحد الأثرياء لتدور الحكاية حوّل الملك شهريار وشهرزاد، وذلك في العالم السحري الذي سيخلقه لنفسه ضمن أحداث مسلسل “جودر”.

أبطال مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل جودر المعروف سابقًا بـ"ألف ليلة وليلة" سيكون من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.