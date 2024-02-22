مسلسلات رمضان 2024| أبطال وصنّاع "صدفة" في العمرانية لاستكمال التصوير (خاص)

يكثف أبطال وصنّاع مسلسل “صدفة” بطولة الفنانة ريهام حجاج، ساعات تصوير العمل الفني، والذي من المقرر خوضه السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة كِبار نجوم الفن من بينهم الفنان خالد الصاوي والفنانة سلوي خطاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وعلم “الدستور” من مصادر داخل العمل الفني أن صنّاع المسلسل يتواجدون في العمرانية وبجانب منطقة محطة مترو أم المصريين لاستكمال تصوير المشاهد الخاصة بمسلسل “صدفة”، كما أنه انتهوا من التصوير في ستوديوهات مكة، ومن المقرر أن يطرح المسلسل عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it.

أحداث مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل صدفة في إطار كوميدي اجتماعي، أو "اللايت" وهو إطار مختلف عما اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في مسلسلاتها، أما قصة مسلسل "صدفة" تحكي عن فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض عام 2020.

أبطال مسلسل صدفة لريهام حجاج

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.