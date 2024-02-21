مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل صدفة

يُنافس مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ضمن قائمة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

دراما رمضان 2024.. تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صدفة

ويعد مسلسل صدفة من مسلسلات رمضان 2024 التي تصدرت تربند البحث خلال الفترة الماضية، خاصة بعد طرح البرومو الدعائي للعمل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهرت ريهام حجاج بإطلالة مُختلفة على البوستر الدعائي لمسلسل صدفة، والذي أعلن عن هوية الشخصية التي تُجسّدها الفنانة ريهام حجاج، والتي تتجه للمرة الأولى لتقديم الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني لتغير جلدها تماما.

قصة مسلسل صدفة لريهام حجاج

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

دور ريهام حجاج بمسلسل الصدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج وعصام السقا، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض مسلسل صدفة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث من المقرر أن يعرض بالتزامن على عدد من قنوات الشركة المتحدة.