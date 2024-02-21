الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل صدفة

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يُنافس مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ضمن قائمة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

دراما رمضان 2024.. تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صدفة 

ويعد مسلسل صدفة من مسلسلات رمضان 2024 التي تصدرت تربند البحث خلال الفترة الماضية، خاصة بعد طرح البرومو الدعائي للعمل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهرت ريهام حجاج بإطلالة مُختلفة على البوستر الدعائي لمسلسل صدفة، والذي أعلن عن هوية الشخصية التي تُجسّدها الفنانة ريهام حجاج، والتي تتجه للمرة الأولى لتقديم الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني لتغير جلدها تماما.

مسلسلات رمضان 2024| وردشان مجدي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "صدفة"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج

قصة مسلسل صدفة لريهام حجاج

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020. 

 

دور ريهام حجاج بمسلسل الصدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له

 

أبطال مسلسل صدفة 

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج وعصام السقا، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض مسلسل صدفة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث من المقرر أن يعرض بالتزامن على عدد من قنوات الشركة المتحدة.

txt

مسلسلات 2024|عمرو إسماعيل نجم الموسيقى التصويرية لـ3 أعمال في رمضان

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مشاهدات قياسية لبرومو مسلسل أحمد العوضى "حق عرب"

مسلسلات رمضان 2024 مسلسل صدفة مسلسل ريهام حجاج الجديد مواعيد مسلسل صدفة مواعيد مسلسل ريهام حجاج قناة دي أم سي قناة dmc منصة واتش ات مسلسلات watch it قصة مسلسل صدفة قصة مسلسل ريهام حجاج الجديد المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة ابطال مسلسل صدفة قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مواعيد عرض مسلسل صدفة مواعيد عرض مسلسل ريهام حجاج

مواد متعلقة

أيام إجازات شهر رمضان 2024 ومتى يبدأ عيد الفطر 2024

كم عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وعيد الفطر المبارك؟

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

عاجل.. كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية