أحمد جمال سعيد يكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته فى "صيد العقارب"

كشف الفنان أحمد جمال سعيد، عن كواليس شخصيته في مسلسل “صيد العقارب”، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها مع المؤلف باهر دويدار والمخرج أحمد حسن والفنانة غادة عبد الرازق، وعلق: "الأسماء هي اللي شجعتني للموافقة على الدور فورًا".

وتابع: "كان نفسي اشتغل مع الفنانة غادة عبد الرازق من جديد.. المرة الأولى كانت في مسلسل "حسنات وحمام التلات"، الشغل معاها إضافة كبيرة لأي فنان".

كواليس شخصية أحمد جمال سعيد في "صيد العقارب"

واستكمل: “بجسد دور معتز، وهي شخصية معقدة وفكرتها مميزة ومختلفة”.

وعن تعاونه مع المخرج أحمد حسن، قال: “راجل عظيم وفاهمين دماغ بعض وبقي بينا كيمياء”.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

تلعب الشخصية الرئيسية في مسلسل “صيد العقارب” الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها البطولة كل من: الفنانة سيمون، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، رياض الخولي، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، كل هؤلاء يتلقون تحت قيادة المخرج أحمد حسن الشهير بـ"ميشو"، ومن تأليف باهر دويدار.

أحداث "صيد العقارب"

واتسم البرومو الخاص بمسلسل "صيد العقارب" بالتشويق والإثارة، وتدور قصته حول الأقارب، بالإضافة إلى التجارة في سم العقارب الذي يٌستخلص لعلاج البعض، بمزيج من الأحداث المشوّقة.

وتتحوّل الحياة بين عائلة الفنان أحمد ماهر والفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية الغول، ليصبحا أشد الأعداء لبعضهما البعض بعدما ربطت بينهم صداقة دامت لـ50 عامًا، ليتحول الأمر إلى بحور من الدماء انتقامًا لشقيق غادة عبد الرازق، ضمن أحداث المسلسل.



