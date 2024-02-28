الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أمير المصري ينتهي من 50% من مشاهده في "مليحة"

مليحة
مليحة

انتهى الفنان أمير المصري من تصوير 50% من أحداث دوره في المسلسل الدرامي الجديد “مليحة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وكان أمير المصري قد انضم لأسرة العمل مؤخرا لتجسيد دور شقيق دياب ونجل الفنانة ميرفت أمين ويقدم دور داعم للقضية الفلسطينية.

وكانت الشركة المتحدة قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن عرض المسلسل عبر شاشة قنوات ON وcbc والحياة حيث من المنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2024. 

وعلى قدم وساق يواصل المخرج عمرو عرفة تصوير مشاهد العمل في أماكن متفرقة حيث انتهى مؤخرا من تصوير عدد كبير من مشاهد العمل لوكيشن مدينة الإنتاج الإعلامي. 

هذا ويواصل المخرج عمرو عرفة مونتاج حلقات مسلسل مليحة بالتزامن مع تصويره. 

أبطال مسلسل مليحة 

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟

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