الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

في موسمها الثاني.. السلسلة الوثائقية "من روح مصر" على "الوثائقية" خلال مارس

الوثائقية
الوثائقية

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاجه وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية"، في مارس 2024، الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية “من روح مصر”.

وهي سلسلة وثائقية تصحب المشاهدين في رحلة قصيرة، لمعرفة عدد من الصناعات الحرفية التي اشتهرت بها مصر، والأكلات المصرية الشعبية التي تشكل مكونًا أصيلًا من مكونات الهوية والتراث الثقافي المصري.

 ويضم الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "من روح مصر" عددًا من الحلقات ذات الارتباط بشهر رمضان الكريم، مثل حلقة "فانوس رمضان"، وحلقة "الكنافة المصرية"، وحلقة "عصائر الإفطار"، وحلقة "سوق البلح"، بالإضافة إلى عدد من الصناعات الفنية، والحرف اليدوية التي أسهم الفنانون المصريون في إبداعها، وإثرائها، وتطويرها على مدى قرون، مثل صناعة الأرابيسك، والآلات الموسيقية الشرقية، وفن التطريز بخيوط السيرما.

الأفلام الوثائقية في مارس 

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاجه وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، خلال شهر مارس2024، فيلم "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، الذي يوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها لأول مرة في 25 مارس 1964.

ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة، ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفير منبر لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.

ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفير منبر لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.

القناة الوثائقية افلام القناة الوثائقية خلال شهر مارس السلسلة الوثائقية من روح مصر من روح مصر أفلام قناة الوثائقية

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc.. قصته وأبطاله

مسلسل بين السطور.. هل يضطر حاتم لطلاق هند سالم بعد اعترافها بعلاقتها مع جيمي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

خطة أحمد الجندي لإنقاذ "الكبير أوي 8" من حريق دوار العمدة

عبدالعزيز مخيون بـ3 وجوه فى رمضان 2024 على قنوات المتحدة

"بين السطور".. صبا مبارك تعترف لزوجها بعلاقتها مع حبيبها السابق

عودة قوية للدراما التاريخية والأسطورية في موسم رمضان 2024

ناقد فنى: الشركة المتحدة أعادت التوازن لسوق الدراما

الأكثر قراءة

عاجل| مصادر مصرية: القوات الجوية نجحت فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات شمال غزة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟