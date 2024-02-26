الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ناقد فنى: الشركة المتحدة أعادت التوازن لسوق الدراما

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

أشاد الناقد الفني أسامة عبدالفتاح بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحرصها على تقديم موسم درامي قوي يجذب الجمهور خلال شهر رمضان، قائلاً "إن الشركة المتحدة خلقت توزيع بصورة عادلة للممثلين الموجودين وفتحت مجالات أكبر للعمل للكبار والشباب على حد سواء". 

وأضاف أن الشركة المتحدة قامت بمجهود رائع وجبار في الدراما وفيما يقدم على شاشات ها المختلفة مع حرصها على اقتناء الموضوعات المميزة التى تجذب الجمهور المصري والعربي، مؤكدًا أن هناك تنوعًا وثراء في المسلسلات الرمضانية يناسب كل فئات المجتمع، موضحًا أن هناك مجموعة كبيرة من المسلسلات بلغت  19 مسلسلًا دراميًا فيما يشبه الملحمة. 

أشار إلى أن مسلسلات رمضان 2024 فيها ثراء فني كبير سواء  على مستوى  الإخراج أو الفكرة أو الإنتاج أو الصورة. 

 

مسار إجباري 

وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان المقبل في العملية الإنتاجية، حيث تقدم للمرة الأولى دعما للنجوم الشباب من خلال تصعيدهم للبطولة المطلقة. 

وتخوض السباق من خلال مسلسل مسار إجباري المتوقع أن يكون فرس الرهان خلال هذا الموسم. 

ويعرض مسلسل "مسار إجباري" خلال شهر رمضان المقبل 2024 على 4 قنوات دفعة واحدة وهي ON وcbc والحياة وdmc والقناة الأولى المصرية بالتليفزيون المصري. 

يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهما أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوان، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

وقارب أبطال وصناع العمل على الانتهاء تمامًا من تصوير المسلسل الجيدد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان القادم. 

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