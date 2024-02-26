الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منهم يسرا ويوسف الشريف.. نجوم خارج سباق مسلسلات رمضان 2024

يوسف الشريف
يوسف الشريف

قررعدد من صناع الأعمال الدرامية الخروج من السباق الرمضاني 2024 منذ بداية التحضير، فيما خرج عدد من النجوم في اللحظات الأخيرة. 

ورغم اقتراب الماراثون الدرامي الأشهر والأهم من انطلاقه؛ إلا أن الجمهور فوجئ بخروج بعض النجوم من السباق لأسباب إنتاجية. 

نجوم خارج سباق رمضان

أعلن النجم محمد رمضان، منذ البداية، عن خروجه من الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام بعد نجاح مسلسله السابق جعفر العمدة، فيما خرج النجم يوسف الشريف منذ بداية التحضيرات.

وقررت النجمة منى زكي منذ البداية التواجد في السينما وعدم خوض التجربة الرمضانية هذا العام، وهو الأمر نفسه مع النجم أحمد عز الذي  ينشط في السينما حاليا.

وبعد مسلسله السابق “سره الباتع”، يتواجد أحمد فهمي خارج رمضان، كما تصور النجمة منة شلبي عددا من الأعمال السينمائية وخرجت من رمضان، ويشهد الموسم الحالي أيضا غياب النجمة الكبيرة يسرا بعد سنوات متتالية من التواجد في الشهر الكريم.

كما جاء على رأس قائمة النجوم الذين خرجوا في اللحظات الأخيرة النجم هاني سلامة الذي خرج بشكل مفاجئ بمسلسله الجديد" امير العوامري" من السباق؛ رغم طرح البرومو الدعائي للعمل والإعلان عن واجهة عرض المسلسل.

يشارك هاني سلامة في بطولة مسلسل أمير العوامري كل من الفنانة سوسن بدر، الفنان خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، سلوى خطاب، مي سليم، ميريهان حسين، ومن إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

كما قررت النجمة درة وصناع مسلسل «إثبات نسب» تعطيل التصوير مؤخرا لوجود مشكلات لدى المنتج وعرضه لبعد موسم رمضان 2024، وأعلنت درة، خروج مسلسل «إثبات نسب» من المنافسة الرمضانية لعام 2024، من خلال منشور لها عبر خاصية «ستوري» بحاسبها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلةً:«على خير إن شاء الله، وشكرًا لجمهوري العزيز على السؤال والاهتمام وسيكون عملا يليق بكم».

تناقش أحداث مسلسل إثبات نسب العديد من القضايا الاجتماعية في إطار درامي تشويقي، من تأليف محمد ناير، قصة جمال رمضان، الذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو، إخراج أحمد عبده، ويشارك درة البطولة عدد كبير من النجوم، في مقدمتهم صدقي صخر، محمود عبدالمغني، هند عبدالحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس.

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