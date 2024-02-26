سوسن بدر: الشركة المتحدة أعادت الريادة للدراما المصرية

وجهت الفنانة سوسن بدر الشكر للشركة المتحدة علي دعمها للدراما المصرية، وقالت سعيدة بهذا الزخم الدرامي المتنوع الذي أثبت أن مصر رائدة الفن في كل العصور.

وأكدت أنه رغم التحديات التي يواجهها العالم، فإن الشركة المتحدة استطاعت تنويع القضايا المقدمة للجمهور ما أعاد المشاهد المصري والعربي إلى الشاشة الصغيرة من جديد، وأكدت أن الدراما المصرية أصبحت مطلبا جماهيريا في مختلف الدول، وتصدر أعمال المتحدة القوائم الأعلى مشاهدة.

وأضافت سوسن بدر: الشركة المتحدة لديها خطة مدروسة للنهوض بالدراما المصرية على مدار السنوات القادمة، وقالت الموسم الرمضاني له مذاق خاص عند الجمهور لذا لم يكن من السهل إرضاء جميع المشاهدين، ولكن الشركة المتحدة أثرت على تقديم وجبة متنوعة وأثرت الدراما بكتاب ومخرجين جدد على قدر كبير من الوعي مع الاستعانة بالخبرات أيضا، فكان هناك مزيج وتوليفة احترمت عقلية المشاهد خاصة مع تنوع الموضوعات والقصص الجديدة بشكل إبداعي أعاد الحياة لصناعة الدراما المصرية.

مسلسل حدوتة منسية

ويعرض لسوسن بدر حاليا مسلسل حدوتة منسية، والذي يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات cbc بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء.

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث، لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها، ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت طوفان" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث وتدخل في صراع معه بعد تهديده لها بالفساد حياة أبناء زوجه

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبد الغني، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين والعمل مكون من 30 حلقة.