الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بين السطور.. هل يضطر حاتم لطلاق هند سالم بعد اعترافها بعلاقتها مع جيمي

بين السطور
بين السطور

تصاعدت أحداث مسلسل بين السطور لصبا مبارك وأحمد فهمي خلال الحلقات الماضية. 

وتصدر مسلسل بين السطور لصبا مبارك قائمة الأكثر بحثا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

واستطاع العمل الاستحواذ على اهتمام الجمهور المصري والعربي بشكل كبير حيث تصدر العمل التريند لسخونة الأحداث. 

ويبحث ملايين المشاهدين ومحبي الدراما التليفزيونية عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك. 

 وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل بين السطور وأحداث الحلقة الجديدة وقصته وأبطاله. 

موعد عرض مسلسل بين السطور 

يعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك ونخبة مميزة من نجوم الفن على شاشة قنوات ON وON drama بشكل يومي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع. 

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مواعيد عرض واعادة حلقات مسلسل بين السطور 

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك مساء اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور الحلقة 22 على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد للمرة الأولى الساعة الثانية عشر صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم التالي، ويتم عرض الحلقات بصورة مجمعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

بينما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقة 22 علي شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعاد فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.

قصة مسلسل بين السطور لصبا مبارك 

وتجيب الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عن سؤال هل يضطر حاتم لطلاق هند سالم بعد اعترافها بعلاقتها مع جيمي اندرسون خاصة مع ظهور أدلة تورطها في جريمة قتله وأخي حاتم عنها كزوج. 

وتدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور”، في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه أثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله  ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها. 

أبطال مسلسل بين السطور وعدد حلقاته 

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ومن بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين

بين السطور مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة الجديدة الحلقة 22 مسلسل بين السطور لصبا مبارك مواعيد عرض مسلسل بين السطور عبر قناة ON

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