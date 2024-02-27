عبد العزيز مخيون بـ 3 وجوه في رمضان 2024 على قنوات المتحدة

كشف الفنان القدير عبد العزيز مخيون، عن أعماله القادمة خلال موسم شهر رمضان المبارك والذي تفصلنا عنه أيام قليلة.



و أضاف مخيون خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC":" لدي 3 أعمال متنوعة، منهم عمل صعيدي وهو جديد ومتميز، لأنه لغة صعيدية حقيقية ليست مفتعلة، كما أن العمل يتناول قضية اجتماعية وأتمنى أن ينال تقدير الجمهور".



وتابع مخيون أشارك في عمل آخر وهو "ألف ليلة وليلة" وهو من إخراج إسلام خيري، والذي يمتلك خيال بارع، خاصة أن هذا العمل يعتمد على الخيال، متوقعًا أن يكون مبهرًا.

تدور أحداث المسلسل حول لقاء الثنائي النجمة اللبنانية نور والفنان ياسر جلال، لتكون الأحداث مشوقة وممتعة للجماهير، ويظهر ياسر جلال فى دراما رمضان 2024 بمسلسل الف ليلة وليلة وخلال الأحداث يقدم شخصيتين مختلفتين الأولى وهي شخصية شهريار والثانية وهى شخصية جودر ويشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ياسمين رئيس ونور اللبنانية وجيهان الشماشرجي وغيرهم.

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان



وأكمل مخيون أشارك أيضا في مسلسل "المعلم" أمام الفنان مصطفى شعبان، وسوف ينال إعجاب الجمهور لأنه دراما مختلفة مليئة بالصراعات.

وتدور قصة مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



وعن كيفية التنسيق بين الثلاث أعمال في نفس الوقت، قال مخيون:" احاول الفصل بين هذه الأعمال والحصول علي راحة بين كل عمل وعمل، وأتمنى أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور".



وتابع:" أفكر في العمل بمجرد ابلاغي به، وأحيانًا الأمر يصل لمرحلة التوتر بسبب حرصي عليه".