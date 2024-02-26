عودة قوية للدراما التاريخية والأسطورية في موسم رمضان 2024

أثرت الشركة المتحدة صناعة الدراما خلال السنوات الأخيرة ووضعت ضمن أولوياتها خطة لتنظيم المشهد الدرامي من خلال إنتاج الأعمال الفنية ذات الإنتاج الضخم والتي غابت عن المشهد والسوق الدرامي لسنوات طويلة.

وتمكنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من اجتذاب نجوم السينما للدراما من جديد بعد أن عزف الكثير منهم عن تقديم أعمال درامية، نظرًا لضعف المحتوى الفني الدرامي المقدم ولكن استطاعت الشركة خلق حالة من الثراء في الموضوعات المقدمة وهو ما شجع نجوم السينما على العودة إلى الشاشة الصغيرة من جديد أمثال كريم عبد العزيز واحمد عز وياسر جلال وغيرهم من النجوم

ويعكس ذلك مدى اهتمام الشركة المتحدة بتقديم أعمال متنوعة بنجوم مختلفين وهو ما يعزز التنمية الفنية والثقافية

فكانت أولى تلك الأعمال ذات الإنتاج الضخم والتي أعادت بها المتحدة الروح الوطنية من جديد مسلسل "الاختيار"باجزائه الثلاث اعقبته بعدد من الأعمال الفنية المتميزة التي تقدم كل عام بالموسم الرمضاني

وتخوض الشركة المتحدة سباق هذا العام باضخم عملين من حيث الإنتاج والقصة والتصوير.

الحشاشين

ويأتي مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز علي رأس الأعمال الدرامية المنتظرة خلال شهر رمضان المقبل والذي استحوذ على اهتمام الجمهور منذ طرح الإعلان الدعائي له لعوامل كثيرة منها انه مستوحى من قصة حقيقية وينتمي للأعمال التاريخية وهي نادرة الإنتاج.

ويعد العمل ملحمة تاريخية نادرة الوجود من المقرر أن تجمع لم شمل العائلة لمشاهدة المسلسل الذى يعد العمل العربى الأضخم فى الموسم الدرامى الرمضانى القادم فى عمل مكون من 30 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.

“الحشاشين” بدأ من صوره الأولى أنه يحمل العديد من عوامل الإبهار البصرى المنتظر مشاهدتها فى الموسم الدرامى الرمضانى بداية من الديكورات المميزة والجذابة خاصة أنها فى عصر قديم ربما لم نشاهده بكثافة فى الدراما العربية على مدار تاريخها بالإضافة إلى الإضاءة الجذابة والأزياء المبهرة لطاقم العمل خاصة بطل المسلسل النجم كريم عبدالعزيز الذى يقدم دور زعيم فئة الحشاشين.

الحشاشين إخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وتامر مجدى، وعدد كبير من النجوم الشباب.

جودر

اما العمل الاخر فهو مسلسل جودر من حكايات الف ليلة وليلة والذي يعيد للاذهان ملحمة الف ليلة وليلة التي ارتبطت لسنوات بشهر رمضان والتي كانت احد معالم شهر رمضان قبل أن تختفي لسنوات عديدة الي ان قررت الشركة المتحدة إعادة الروح لها وسخرت كافة الأمكانيات لظهور هذا العمل الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال

ومن المقرر ان ينافس العمل بقوة ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

المسلسل الجديد فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر الصياد المصرى الذى تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة

ويعتبر مسلسل جودر عودة قوية للأعمال الأسطورية فى الدراما المصرية، ويقدم العمل حكايات ألف ليلة وليلة بشكل جديد ومختلف عن الذى قدم منذ سنوات عديدة عبر التليفزيون المصرى سواء على مستوى الحبكة الدرامية التى كتبها المؤلف أنور عبدالمغيث أو على مستوى الصورة والإخراج.

وتم الاستعانة بفريق جرافيك عالمى لتنفيذ بعض مشاهد العمل والذى يعتمد فى أحداثه على مشاهد تاريخية ترصد حكايات ألف ليلة وليلة، كما تم تصميم الملابس بعناية شديدة لتتماشى مع الحقبة الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل.

«جودر» يشارك فى بطولته بجانب النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجى، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوى، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجى، أحمد فتحى، أيتن عامر، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدى بدر، هنادى مهنا، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيرى، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم ١٥ حلقة.