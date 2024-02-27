موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc.. قصته وأبطاله

تعرض قناة cbc و cbc drama مساء اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ومجموعة من نجوم الفن.

ويعد مسلسل حدوتة منسية أحد مسلسلات موسم الأوف سيزون التي نجحت في جذب انتباه الجمهور.

و تصاعدت أحداث مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر بشكل كبير بعد اختفاء سعاد لاصابتها بفقدان الذاكرة.

وزاد البحث عن موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على شبكة قنوات cbc حيث يبجث ملايين المشاهدين عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية وقصته وأبطاله.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة الجديدة

تعرض الحلقة 24 من مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة cbc وتعرض الحلقة الجديدة 22 من مسلسل حدوتة منسية في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة cbc العامة وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

بينما تعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء وتعاد في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت طوفان" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث وتدخل في صراع معه بعد تهديده لها بالفساد حياة أبناء زوجه.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبد الغني،محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين والعمل مكون من 30 حلقة.