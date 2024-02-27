الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وبينا ميعاد 2.. هل تصر نادية على الانفصال عن حسن

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

زاد البحث حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من بطولة شيرين رضا وصبري فواز مع اقتراب العمل من نهايته. 

وحقق الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد نجاح كبير منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات DMC. 

واشتعلت حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني بعد انفصال نادية عن حسن وبدأ الجمهور في البحث عن موعد الحلقات الأخيرة من العمل المكون من 40 حلقة حيث شارف المسلسل على الانتهاء. 

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الجديدة على شاشة قنوات DMC وdmc drama. 

مواعيد عرض الحلقة الجديدة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الجديدة مساء اليوم الثلاثاء على شاشة dmc العامة على النحو التالي تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد بواقع مرتين ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

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بينما يعرض على dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسب لجميع الفئات العمرية.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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