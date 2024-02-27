"اصطياد مندلر".. على شاشة "الوثائقية" في مارس

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسجيله لقاءً توثيقيًّا خاصًا باسم "اصطياد مندلر"، مع أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، المجند المصري "سعد أحمد علي زغلول"، الذي تمكن من الإيقاع بقائد لواء المدرعات الإسرائيلي الأسبق "أبراهام مندلر"، الذي كان مُرشحًا لشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، واعتبرت إسرائيل موته آنذاك واحدة من أكبر الخسارات الفادحة لجيشها. في اللقاء الذي سيُعرض على شاشة "الوثائقية" في مارس 2024، يستعيد البطل المصري "سعد زغلول" تفاصيل تلك العملية وكواليسها بعد أكثر من نصف قرن.

أفلام الوثائقية خلال شهر مارس

السلسلة الوثائقية "من روح مصر"

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي، بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاجه وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية"، في مارس 2024، الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "من روح مصر"، وهي سلسلة وثائقية تصحب المشاهدين في رحلة قصيرة لمعرفة عدد من الصناعات الحرفية التي اشتهرت بها مصر، والأكلات المصرية الشعبية التي تشكل مكونًا أصيلًا من مكونات الهوية والتراث الثقافي المصري. ويضم الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "من روح مصر" عددًا من الحلقات ذات الارتباط بشهر رمضان الكريم، مثل حلقة "فانوس رمضان"، وحلقة "الكنافة المصرية"، وحلقة "عصائر الإفطار"، وحلقة "سوق البلح"، بالإضافة إلى عدد من الصناعات الفنية، والحرف اليدوية التي أسهم الفنانون المصريون في إبداعها، وإثرائها، وتطويرها على مدى قرون، مثل صناعة الأرابيسك، والآلات الموسيقية الشرقية، وفن التطريز بخيوط السيرما.

"إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي، بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاجه وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، خلال شهر مارس 2024، فيلم "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، الذي يوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها لأول مرة في 25 مارس 1964.

ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة، ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفير منبر لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.